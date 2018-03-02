После намека Путина.

Сбербанк готов снизить ставку по ипотеке до 7%. Сделать это возможно за 1-2 года, сообщил глава организации Герман Греф, пишет "Интерфакс".

Накануне, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин заявил, что средняя ставка по ипотечным кредитам должна снизиться до 7-8%, причем 7% - тот показатель, к которому нужно стремиться, передает "Уралинформбюро".

Ранее, в октябре 2017 года, Греф отмечал, что при инфляции в 3% ипотечные ставки в обозримом будущем снизятся до 5%. В декабре он скорректировал прогноз – при инфляции в 4% ставка, по его мнению, будет начинаться с 6,5%.

Сейчас базовые ставки Сбербанка по ипотечным кредитам, если не учитывать льготные условия и акции, составляют 10,5%.