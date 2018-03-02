За три дня.

С 26 февраля совокупное состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось на 128 миллиардов долларов. Это больше, чем рыночная капитализация McDonalds, отмечает агентство Bloomberg.

При этом сильнее всех пострадали американские олигархи: их ущерб оценили в 55 миллиардов, тогда как китайцы потеряли лишь 14 миллиардов долларов.

Так, американский миллиардер Уоррен Баффет после падения фондовых индексов потерял 3,74 миллиарда. Чуть меньше – на 3,71 миллиарда долларов – облегчился кошелек основателя Facebook Марка Цукерберга. На третьем месте в рейтинге "обедневших" оказался сооснователь Google Ларри Пейдж (-3,1 миллиарда), следом идет его коллега Сергей Брин (-3 миллиарда). Замыкает пятерку владелец Zara Амансио Ортега: он лишился 2,5 миллиардов долларов, передает "Уралинформбюро".

1 марта индекс Dow Jones снизился на 420,22 пункта до отметки 24 608. Индекс S&P 500 потерял 36,16 пункта, достигнув 2677,67. Индекс NASDAQ снизился на 92,45 пункта до показателя 7180,56.

Стоит отметить, что рекордное падение Dow Jones показал 6 февраля: в процентном соотношении в этот день индекс снизился на 4,6%. Тогда богатейшие люди мира потеряли 114 миллиардов долларов.