На 4,4 и 6 миллиардов рублей соответственно.

За январь - февраль 2018 года в казну Свердловской области поступило 20,3 миллиарда рублей налогов и сборов, что на 4,4 миллиарда превышает аналогичный показатель-2017.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона, на 2,1 миллиарда рублей увеличились поступления по налогу на прибыль организаций. Этому способствовал рост объемов промышленного производства.

Повышение поступлений налога на доходы физических лиц на 1,6 миллиарда рублей было "спровоцировано" увеличением среднемесячной зарплаты в декабре 2017 года на 7,3%.

Окончание налоговых каникул для предпринимателей добавило в бюджет 200 миллионов рублей поступлений по упрощенной системе налогообложения.

"Рост доходов бюджета в январе-феврале текущего года позволяет рассчитывать на перевыполнение утвержденного бюджета 2018 года", -отметила вице-губернатор – министр финансов Среднего Урала Галина Кулаченко.

При этом с начала текущего года уровень долговой нагрузки на региональный бюджет снизился на 6,3% – до 32,6%. Государственный долг Свердловской области на 1 марта 2018 года уменьшился на 6 миллиардов рублей (-7,9%).