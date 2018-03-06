За пару месяцев.

Объем фонда национального благосостояния России к 1 марта 2018 года составил 66,442 миллиарда долларов - на 0,182 миллиарда (30,75 миллиарда рублей) меньше, чем по состоянию на 1 февраля. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

На уменьшении объема фонда сказалось, например, хранение средств в иностранной валюте. С 15 декабря 2017-го по 28 февраля 2018 года это привело к убытку в 4,79 миллиарда рублей.

Средства ФНБ в настоящее время хранятся на отдельных счетах Банка России в долларах США, евро, фунтах стерлингов и рублях, в долговых обязательствах иностранных государств, в ценных бумагах российских эмитентов, в привилегированных акциях кредитных организаций и на банковских депозитах.