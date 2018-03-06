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В России реанимируют образовательные кредитыСегодня в 12:39

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С нового учебного года.

Российские студенты снова смогут брать кредиты на обучение в техникумах и вузах с 2018-2019 учебного года. Для этого правительство РФ предоставит госсубсидии Сбербанку - единственному участнику программы, предусмотренной законом "Об образовании". Новое положение утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Постановление подразумевает минимальную процентную ставку, отсутствие дополнительных взносов, возможность возвращать средства на протяжении десяти лет после окончания обучения", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минобрнауки.

С июля по сентябрь 2016 года в рамках программы кредитов на образование Сбербанк выдал студентам около 480 миллионов рублей под 7,5% годовых. Затем ее заморозили "в связи с оптимизацией".

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