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Богатейшим бизнесменом России стал Владимир ЛисинСегодня в 13:09

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А начинал механиком на угольной шахте.

Председатель Группы Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимир Лисин возглавил составленный Forbes рейтинг самых богатых предпринимателей России. Его состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов.

Председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон, лидер 2017 года, (состояние 18 миллиардов долларов) переместился с первой на третью позицию. Вторую строчку списка занимает председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов с 18,7 миллиарда долларов.

Владимир Лисин на старте карьеры работал механиком и сталелитейщиком, затем управлял фабриками. В 2000 году получил контроль над Новолипецким металлургическим комбинатом, передает "Уралинформбюро".

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