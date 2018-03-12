×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловская казна вырастет почти на 6 миллиардов рублейСегодня в 17:17

  • Текст

Власти перекраивают бюджет.

Власти Свердловской области прогнозируют рост регионального бюджета в 2018 году на 5,9 миллиарда рублей. Внесение соответствующих изменений в главный финансовый документ Среднего Урала было рассмотрено 12 марта на заседании бюджетного комитета областного ЗакСо, передает "Уралинформбюро".

Как пояснила министр финансов региона Галина Кулаченко, увеличение запланировано по налоговым и неналоговым доходам (на 4,3 миллиарда рублей), а также по безвозмездным поступлениям (на 1,5 миллиарда рублей). Уточненный прогноз по доходам казны вырос с 213,7 до 219,6 миллиарда рублей.

Расходы казны при этом увеличены на 3,3 миллиарда рублей, что позволит выделить дополнительные средства региональному дорожному фонду, повысить зарплату работникам бюджетной сферы, поддержать сельхозпроизводителей и сократить расходы на обслуживание государственного долга.

Оставшиеся 2,6 миллиарда рублей предлагается направить на сокращение дефицита бюджета.

Ранее по теме:
Свердловские власти закредитуют область на 12,5 миллиарда рублей

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×