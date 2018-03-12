Власти перекраивают бюджет.

Власти Свердловской области прогнозируют рост регионального бюджета в 2018 году на 5,9 миллиарда рублей. Внесение соответствующих изменений в главный финансовый документ Среднего Урала было рассмотрено 12 марта на заседании бюджетного комитета областного ЗакСо, передает "Уралинформбюро".

Как пояснила министр финансов региона Галина Кулаченко, увеличение запланировано по налоговым и неналоговым доходам (на 4,3 миллиарда рублей), а также по безвозмездным поступлениям (на 1,5 миллиарда рублей). Уточненный прогноз по доходам казны вырос с 213,7 до 219,6 миллиарда рублей.

Расходы казны при этом увеличены на 3,3 миллиарда рублей, что позволит выделить дополнительные средства региональному дорожному фонду, повысить зарплату работникам бюджетной сферы, поддержать сельхозпроизводителей и сократить расходы на обслуживание государственного долга.

Оставшиеся 2,6 миллиарда рублей предлагается направить на сокращение дефицита бюджета.

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