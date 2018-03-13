Среднему Уралу повысили кредитный рейтингСегодня в 14:09
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Теперь проще выпускать гособлигации.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило рейтинг Свердловской области и рейтинг выпуска облигаций с уровня BBB+(RU) до A-(RU) с прогнозом "Стабильный". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики региона.
По словам министра экономики и территориального развития Среднего Урала Александра Ковальчика, высокий кредитный рейтинг создает благоприятные условия для публичной заемной деятельности – выпуска гособлигаций региона. Этот показатель раскрывает и подтверждает объективные финансовые возможности области и повышает ее инвестиционную привлекательность.
На рейтинговую оценку повлияло улучшение бюджетной дисциплины и рост устойчивости бюджета к экономическим шокам, его достаточная ликвидность. Также среди ключевых факторов – развитая региональная экономика, основывающаяся на предприятиях машиностроительного и металлургического комплексов.
В АКРА подчеркнули, что замещение банковских кредитов облигационными выпусками и реструктуризация бюджетных кредитов привели к улучшению структуры долга и графика его погашения.
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