Отток капитала из России вырос вдвоеСегодня в 12:24
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Страну "покинули" 10 миллиардов долларов.
В январе-феврале 2018 года частный сектор вывез из России 9,8 миллиарда долларов - в 2,2 раза больше, чем в первые два месяца 2017 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Центробанка. Регулятор связывает увеличение оттока с "ростом иностранных активов прочих секторов".
При этом международные резервы страны в январе-феврале 2018 года увеличились на 23,7 миллиарда долларов по сравнению с 15,4 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
По предварительной оценке, профицит платежного баланса России в январе-феврале составил 20,8 миллиарда долларов. В начале 2017 года эта цифра была равна лишь 14,5.
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