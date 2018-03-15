С подачи Минпромторга.

Министерство промышленности и торговли России расширило перечень дорогих авто, облагаемых повышенным транспортным налогом. В обновленный список из 1 126 единиц попали Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, Rolls-Royce, Phantom, BMW M5, Lexus LC500, сообщают "Известия".

До этого повышенным налогом облагались 909 роскошных автомобилей стоимостью выше 3 миллионов рублей.

Список моделей, с которых уплачивается повышенный налог, утверждается Минпромторгом РФ ежегодно. В 2014 году, когда увеличенная ставка только была введена, в перечне было всего 187 автомобилей, передает "Уралинформбюро".