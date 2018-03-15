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Суд разрешил тагилкоину житьСегодня в 11:53

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ОНФ против.

Ленинский райсуд Нижнего Тагила отказал в блокировке сайта по майнингу криптовалюты Tagilcoin. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Заблокировать сайт с подачи Общероссийского народного фронта ранее потребовала районная прокуратура. На портал, по словам члена центрального штаба ОНФ Натальи Костенко, пожаловались горожане.

"В ответе на депутатский запрос областная прокуратура также сообщила, что по результатам прокурорской проверки tagilcoin.org было установлено, что регистратором доменного имени является зарубежная компания GoDaddy Inc., зарегистрированная в США, которая намеренно вводит в заблуждение потребителей, так как криптовалюта Тagilcoin, по мнению правоохранителей, не обеспечена реальной стоимостью и не содержит информацию о ее держателях", - пояснили в пресс-службе ОНФ.

По мнению самой Костенко, до того момента, пока оборот криптовалют в России не будет урегулирован нормативно, правоохранителям не только нужно проверить деятельность подобных сайтов и принять меры к их блокировке, но и "организовать системный мониторинг появления финансовых интернет-пирамид, прикрывающихся новыми технологиями".

Чем руководствовался суд, отказывая в удовлетворении иска, пока неизвестно – мотивировочная часть решения будет обнародована позже. Срок на обжалование вердикта еще не истек, добавили в облсуде.

Информация о тагилкоинах впервые появилась в ноябре 2017 года. Они позиционируются как первая уральская криптовалюта. Информация о стоимости одного тагилкоина на портале не указана.

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