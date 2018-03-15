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К июлю инфляция опустится ниже 2%Сегодня в 13:53

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Сулят в Минэкономразвития.

В июне годовая инфляция в России может опуститься ниже 2%. Такой прогноз дает Минэкономразвития РФ.

В марте россиянам сулят рост цен на уровне 0,2-0,3%, что соответствует годовому показателю 2,2-2,3%. В апреле-мае годовая инфляция, уменьшится до 2,1-2,2%, передает "Уралинформбюро".

В Минэкономразвития считают, что при отсутствии негативных погодных шоков рост цен на протяжении всего года будет сохраняться на уровне ниже целевого значения в 4%. "Инфляционное давление в экономике остается низким, несмотря на динамичный рост заработных плат и уверенное восстановление потребительского спроса", - отмечают в ведомстве.

Аналогичный прогноз дает и Центробанк РФ. По мнению финансистов, к концу первого полугодия годовая инфляция в России может замедлиться, а по итогам года и вовсе оказаться ниже 4%.

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