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Свердловчане "кормят" 419 ломбардовСегодня в 16:23

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Больше - только в Москве.

Средний Урал вошел в число лидеров по количеству ломбардов среди субъектов РФ. По данным Центробанка, в регионе действует 419 таких организаций, передает "Уралинформбюро".

На первом месте, конечно, Москва, где работает 1 331 ломбард, а на третьем Подмосковье - с 414 заведениями. В целом по стране право работать на ломбардном рынке имеют 5 646 организаций.

Мегарегулятор ведет постоянную "войну" с ростовщиками, что не мешает новым появляться как грибам после дождя. Только на конец прошлого года, по информации Уральского ГУ Банка России, суд принял решение о ликвидации 304 организаций, пишет РБК.

Пользуются спросом ломбарды и у клиентов. За девять месяцев 2017 года, ими было выдано займов на 150,5 миллиарда рублей - на 2,7% больше, чем годом ранее. При этом полная стоимость займа может достигать 162,5%.

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