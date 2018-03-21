С подачи Центробанка.

Банкам и микрофинансовым организациям запретят продавать долги клиентов компаниям, не входящим в реестр профессиональных коллекторов. Соответствующие поправки в законодательство готовит Банк России. Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, передает "Уралинформбюро".

"Мы видим из жалоб, например, человек пишет - такая-то микрофинансовая организация выдала мне заем, теперь требует его взыскания. Мы запрашиваем эту организацию, она дает нам ответ, из которого следует, что она год как переуступила требование долга, но не профессиональному коллектору, а некоему юридическому лицу. Ведь закон у нас ограничивает определенные полномочия по взысканию, но не право на переуступку как таковое", - цитирует его ТАСС.

Сделка по переуступка долга может совершаться несколько раз, в результате конечный взыскатель позволяет себе выходить за рамки разумного. Именно для регуляции этой "черной" зоны рынка и нужны изменения в законодательстве, уточнил Мамута.

В свою очередь, Федеральная служба судебных приставов предлагает разрешить мегарегулятору возбуждать административные дела против банков и МФО, нарушающих правила взыскания, или наделить правом взыскивать задолженность только лиц, включенных в госреестр коллекторов.

По словам замглавы ФССП Игоря Савенко, ведомству не хватает полномочий, чтобы истребовать доказательства по работе "черных" коллекторов. Так как закон не устанавливает требований по взысканию для тех, у кого это не основной вид деятельности.

За 2017 год в ФССП было подано 16 500 жалоб на произвол выбивателей долгов. 37,7% из них касалось деятельности МФО, 35,2% - включенных в госреестр коллекторов, 14,8% - банков. Составлено 403 протокола, 205 из них рассмотрено. 154 юридическим лицам выписаны штрафы более чем на 8 миллионов рублей.