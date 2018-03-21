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Биткоин "нафаршировали" детским порноСегодня в 14:16

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Блокчейн - вне закона.

Биткоин могут объявить вне закона в большинстве стран. Причиной тому нелегальная начинка виртуальной валюты. О содержимом блокчейна рассказали ученые из немецкого университета RWTH Aachen, передает "Уралинформбюро".

В ходе исследования 1 600 файлов, хранившихся в цепочках транзакций, они обнаружили восемь ссылок на детское порно и даже одно изображение. Также нашлись два файла, в которых было 274 ссылки на контент с насилием, 142 из них были связаны с даркнетом.

Кроме транзакций, блокчейн криптовалюты может содержать небольшие заметки или файлы, которые зачастую используются для подтверждения того, для чего была транзакция. Эта возможность - одна из важнейших для современных систем блокчейна, пишет портал Gizmodo.

По мнению специалистов, порнография может сделать блокчейн незаконным в большинстве стран. Так как все данные блокчейна загружаются и постоянно хранятся у пользователей, все они несут ответственность за любую добавленную в него информацию. То есть нелегальный контент делает участие в системе создания криптовалюты незаконным.

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