Во время четвертого срока Путина.

Возможное изменение налоговой системы в России обсуждалось на одном из первых после выборов главы государства совещаний у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Правительство рассматривает вариант повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% с введением необлагаемого минимума, сообщают "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников, знакомых с ситуацией. Один из них заявил, что окончательного решения о повышении налога не принято, другой отметил, что "консенсус достигнут".

Также на совещании обсуждались введение налога с продаж и отмена льгот по НДС для социальных товаров. По мнению чиновников, льгота по НДС (потери от которой к 2020 году достигнут 600 миллиардов рублей) выгодна скорее для производителей, чем для бедных семей. Поэтому ее предлагается заменить прямой субсидией из бюджета для малоимущих. В свою очередь торговый сбор с оборота призван заменить повышение НДС при снижении страховых взносов. Это должно стимулировать бизнес к выходу из тени, передает "Уралинформбюро".

По мнению эксперта Александра Суслина, предполагаемые изменения ударят по доходам населения и потреблению. Повышение НДФЛ при отмене льготной ставки НДС, с одной стороны, снизит доходы россиян, а с другой – увеличит цены.