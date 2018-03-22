На 17%.

На Среднем Урале за 2017 год на 17% выросло число легальных миллионеров. Миллиардеров при этом стало меньше, рассказала 22 марта замруководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.

По ее словам, в минувшем году в регионе было зарегистрировано 25 200 человек с доходом в миллион рублей и более. Все это - физические лица, зарабатывающие на ценных бумагах или получающие доходы в виде дивидендов. Количество миллионеров увеличилось из-за общего роста благосостояния в стране, считает Исаева.

Что касается миллиардеров, в 2016 году доходы такого уровня в Свердловской области заявили восемь человек, а в 2017-м только шесть, передает "Уралинформбюро".