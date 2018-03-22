Армия свердловских миллионеров вырослаСегодня в 16:14
- Текст
- Комментарии (1)
На 17%.
На Среднем Урале за 2017 год на 17% выросло число легальных миллионеров. Миллиардеров при этом стало меньше, рассказала 22 марта замруководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.
По ее словам, в минувшем году в регионе было зарегистрировано 25 200 человек с доходом в миллион рублей и более. Все это - физические лица, зарабатывающие на ценных бумагах или получающие доходы в виде дивидендов. Количество миллионеров увеличилось из-за общего роста благосостояния в стране, считает Исаева.
Что касается миллиардеров, в 2016 году доходы такого уровня в Свердловской области заявили восемь человек, а в 2017-м только шесть, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
От общего населения это 0.58%, нищета процветает
ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 19:55
В Югре отправили за решетку украинского наркодельца
На 8,5 лет.Сегодня в 19:43
Губернатор Куйвашев предсказал: мэра Екатеринбурга выберут на конкурсе
После избрания думы.Сегодня в 19:20
На Режевском тракте автобус влетел под грузовик
Погиб мужчина.Сегодня в 19:09
На южноуральской трассе пенсионер устроил смертельное ДТП
Отправил двух человек на тот свет.Сегодня в 19:05
Екатеринбургскую телебашню спасет референдум
Если гордума даст добро.Сегодня в 18:53
На Среднем Урале задержали жилищных аферистов
Они оформили фирму на бомжей.Сегодня в 18:41
Челябинца отдали под суд за травмы 13 юных футболистов в ДТП
Он управлял автопоездом.Сегодня в 18:16
Житель обрушившегося в Мурманске дома рассказал о причине взрыва
И стал фигурантом дела.Сегодня в 18:15
Напавшая на мужа с топором пермячка села на 2 года
В ИК общего режима.Сегодня в 18:14
Свердловский депутат отправится за решетку за растрату
130 миллионов рублей.Сегодня в 18:12
В 49 школах Екатеринбурга кончились места
Для первоклассников.Сегодня в 18:08
Уральские архитекторы отдали ЭКСПО-парк французам
Завоевав "серебро" конкурса.Сегодня в 18:01
Автоледи устроила тройное ДТП на свердловской трассе
Пострадали двое пассажиров.Сегодня в 18:00
"Не там ищут доходы": депутаты раскритиковали рост НДФЛ
Грозящий россиянам.Сегодня в 17:35
Свердловчанин сел на 24 года за убийство троих пенсионеров
Ради денег.
Главные новости
- Сегодня в 19:43Губернатор Куйвашев предсказал: мэра Екатеринбурга выберут на конкурсе
- Сегодня в 19:05Екатеринбургскую телебашню спасет референдум
- Сегодня в 18:00"Не там ищут доходы": депутаты раскритиковали рост НДФЛ
- Сегодня в 16:40Скандал в погонах: МВД и прокуратура спорят из-за "резиновой" квартиры
- Сегодня в 14:32"Авиация активно летает": спасатели ответили Холманских из Сибири
Аналитика
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.
Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил
И когда спасут?
Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок
Что останется потомкам?