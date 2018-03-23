Еще на 0,25%.

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых. Это стало возможным благодаря стабильно-низкому уровню инфляции, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦБ РФ.

По прогнозу Регулятора, годовая инфляция к концу 2018-го составит 3–4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году. В данный момент уровень инфляции не превышает 2,2%, заявили банкиры. По мнению аналитиков Центробанка, это дает основание для более быстрого завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в этом году.

Среди позитивных факторов, способствующих снижению уровня инфляции, в пресс-службе ЦБ РФ назвали рост инвестиций в сельское хозяйство и расширение его производственного потенциала. Этот фактор снижает зависимость урожая от погодных условий и оказывает сдерживающее влияние на рост продовольственных цен.

Также, по мнению экспертов ЦБ РФ, российская экономика стала менее чувствительной к изменению цен на нефть. Это в числе прочего позволит сохранить в 2018-2020 годах темпы роста ВВП на уровне 1,5-2%, считают они.

Последний по времени раз Банк России снижал ключевую ставку в феврале 2018 года. Тогда она была установлена на уровне 7,5%.

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