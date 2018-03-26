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Сборы "АльфаСтрахование-Жизнь" выросли почти вдвоеСегодня в 12:56

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За год.

За 2017 год компании "АльфаСтрахование-Жизнь" удалось на 80% нарастить объем страховых сборов. Их общая сумма превысила 50 миллиардов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования".

Основным драйвером роста оказалось инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). По сравнению с предыдущим годом поступления по данной статье увеличились на 81%, достигнув 39 миллиардов руб. Сборы в накопительном страховании жизни прибавили 32%.

Весомы вклад в рост портфеля принесло активное и поступательное развитие партнерских продаж. В число новых участников программы распространения финансовой продукции компании вошли девять банков.

В текущем году "АльфаСтрахование-Жизнь" планирует продолжить дальнейшее расширение сети и внедрить сервисные инновации.

"Мы опережаем тенденции, развиваясь вне зависимости от конъюнктуры, – отмечает генеральный директор компании "АльфаСтрахование-Жизнь" Алексей Слюсарь. – В среднесрочной перспективе "АльфаСтрахование-Жизнь" планирует не только продуктовое расширение, но и оптимизацию существующих процессов. Во-первых, речь идет о сервисном обслуживании. Мы внедряем простые и понятные инструменты для тех клиентов, которые готовятся к получению выплаты по страховым полисам. Сам процесс станет быстрее и прозрачнее, мы активно задействуем онлайн-каналы. Во-вторых, компания оптимизирует партнерские взаимодействия с банками и их сотрудниками. В-третьих, мы расширяем коммуникационные кампании, чтобы на протяжении "жизни" полиса не просто информировать своих клиентов, но и вовлекать их в управление финансовым продуктом".

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