За минувший год.

В 2017 году компания "АльфаСтрахование-ОМС" обеспечила полисами обязательного медицинского страхования почти 1,6 миллиона человек. Клиентская база увеличилась до 14,7 миллиона застрахованных. Больше всего полисов ОМС было выдано в Краснодарском крае, Кемеровской и Челябинской областях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование".

Сборы по ОМС составили 163,6 миллиарда рублей против 157,5 миллиарда в 2016 году (+3,9%). На обязательное медицинское страхование в общих сборах компании пришлось 56,7%. На рынке ОМС компания "АльфаСтрахование-ОМС" сохранила за собой пятое место с долей 10,1%.

"Основная наша задача как участника рынка обязательного медицинского страхования – организация оказания доступной медицинской помощи и защита прав застрахованных граждан. С каждым годом предоставляемый компанией сервис становится более качественным: работает бесплатное, не требующее авторизации мобильное приложение "АльфаСтрахование-ОМС", через которое можно позвонить страховому представителю и решить любой вопрос. Также это можно сделать с помощью звонка на горячую линию компании по телефону 8-800-555-10-01 или через аппараты "АльфаФоны" непосредственно в медицинской организации. Отрадно видеть, что количество граждан, которые выбирают "АльфаСтрахование-ОМС" в качестве своей страховой компании, продолжает расти", - отметила директор по региональному управлению ООО "АльфаСтрахование-ОМС" Светлана Бабарыкина.

"АльфаСтрахование-ОМС" - одна из лидирующих страховых компаний на федеральном рынке обязательного медицинского страхования. Она более 20 лет организует оказание доступной медпомощи населению, контролирует качество предоставленных услуг и обеспечивает защиту прав застрахованных.