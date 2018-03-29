Третий месяц подряд.

Жителей Урала третий месяц радует рекордно низкая инфляция. В феврале 2018 года индекс потребительских цен составил 2%, в январе - 1,8%, а в декабре 2017 года - 2,1%. Тогда как в целом по России инфляция в первые два месяца текущего года сохранялась на уровне 2,2%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Самый низкий на Урале индекс потребительских цен отмечен в Башкортостане и Пермском крае (1,6%). В Оренбургской области он составил 1,7%, в Свердловской - 1,9%. Среднероссийский уровень инфляция превысила в Курганской (2,3%), Челябинской (2,4%) и Тюменской (2,6%) областях.

Цены на большинство товаров и услуг выросли не более чем на 4%. Продукты подорожали на 1%, непродовольственные товары - на 2,4%, услуги - на 3%.

По данным Росстата, замедлилось подорожание сыров, мясо- и рыбопродуктов, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, макарон и круп. Прибавили в цене овощи и фрукты.

Медленнее росли цены на бензин, обувь и медицинские товары. "Незначительно ускорилась инфляция на легковые автомобили, персональные компьютеры, теле- и электротовары, бытовые приборы, мебель и галантерею", - отмечают в банке.