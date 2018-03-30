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Сбербанк записали в пособники "серого" бизнесаСегодня в 16:23

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Из-за переводов с карты на карту.

В 2017 году через систему онлайн-платежей Сбербанка между клиентами и рядом счетов было перечислено около 1 триллиона рублей (17 миллиардов долларов). Некоторые из таких транзакций могут быть "коммерческими", передает "Уралинформбюро".

Старший управляющий директор Сбербанка Михаил Матовников уверен, что отсутствие "доступной детальной разбивки" свидетельствует, что средства частично шли на обслуживание "неформального сектора" экономики. При этом доля "прочих" транзакций, в основном переводов с карту на карту, в России за минувший год выросла на 77%. Около трети таких платежей прошли через Сбербанк, пишет Bloomberg.

Таким образом последний незаметно превращается в платформу, куда устремляются денежные потоки от людей, задействованных в "сером" бизнесе. По данным опросов РАНХиГС, в минувшем году в теневом бизнесе были заняты 45% работающих россиян (33 миллиона человек), что в 1,4 раза больше чем годом ранее.

По мнению экспертов, переходу "серого" бизнеса в "цифру" способствует снижение транзакционных издержек и операционных рисков при использовании онлайн-каналов относительно наличности.

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