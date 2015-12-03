Дома без света, светофоры не горят.

Утром 21 декабря 2016 года екатеринбуржцы на Вторчермете остались без электричества.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕЭСК, произошло технологическое нарушение в работе оборудования 6 кВ. Свет погас в многоэтажках в квадрате улиц Военной, Агрономической, Братской и Титова. Из-за неработающих светофоров на дорогах неразбериха.

"Бригада уже там. В ближайшее время все потребители будут запитаны", - прокомментировали в пресс-службе ЕЭСК.