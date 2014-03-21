В Серове заживо сгорели три человека21 декабря в 09:49
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В частном доме.
В ночь на 21 декабря 2016 года в Серове на улице Чехова сгорел частный деревянный дом. При тушении пожарные обнаружили тела трех мужчин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Погибшие арендовали дом у местной жительницы. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.
Рассматриваются две версии пожара - неосторожное обращение с огнем либо неисправность печного отопления. Выводы будут сделаны после пожарно-технической экспертизы.
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