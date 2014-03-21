В частном доме.

В ночь на 21 декабря 2016 года в Серове на улице Чехова сгорел частный деревянный дом. При тушении пожарные обнаружили тела трех мужчин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Погибшие арендовали дом у местной жительницы. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

Рассматриваются две версии пожара - неосторожное обращение с огнем либо неисправность печного отопления. Выводы будут сделаны после пожарно-технической экспертизы.