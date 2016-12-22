Оно столкнулось с ВАЗом.

Вечером 20 декабря 2016 года в Екатеринбурге на перекрестке Гурзуфская - Посадская произошла авария с участием "Яндекс.Такси". Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

Судя по кадрам, такси столкнулось с ВАЗом. У обеих машин разбита передняя часть. О пострадавших ничего не сообщается.

В городской ГИБДД не смогли оперативно прокомментировать аварию.