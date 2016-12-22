В Екатеринбурге на ВИЗе "Яндекс. Такси" угодило в ДТП21 декабря в 10:30
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Оно столкнулось с ВАЗом.
Вечером 20 декабря 2016 года в Екатеринбурге на перекрестке Гурзуфская - Посадская произошла авария с участием "Яндекс.Такси". Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".
Судя по кадрам, такси столкнулось с ВАЗом. У обеих машин разбита передняя часть. О пострадавших ничего не сообщается.
В городской ГИБДД не смогли оперативно прокомментировать аварию.
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