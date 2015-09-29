Следователи прошерстят аварийный Boeing в Кольцово21 декабря в 11:32
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Чтобы выяснить причину неполадок.
Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по факту ЧП в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где лайнер Azur Air выкатился за пределы ВВП.
Инцидент произошел в час ночи 21 декабря. Boeing 767, направлявшийся в Пхукет, во время разгона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Прежде чем остановиться, он проехал 20 метров, уточнили "Уралинформбюро" в управлении. По предварительным данным, члены экипажа услышали справа хлопок, сработал датчик отказа двигателя. Командир принял решение экстренно затормозить. На борту находилось 335 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто не пострадал.
Из-за происшествия аэропорт не работал с 1.00 до 4.30. Пассажиров должны отправить в Пхукет с минуты на минуту - посадка уже закончена. Поскольку отправление рейса изначально планировалось в 21.20, задержка превысила 13 часов.
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