В Прикамье песионер умер в очереди в банке21 декабря в 12:13
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Сотрудники пытались спасти клиента.
В Нытве (Пермский край) мужчина скончался в отделении Сбербанка.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения, происшествие случилось 17 декабря 2016 года. Пенсионер, как положено, взял талон электронной очереди - пока он ждал, ему внезапно стало плохо. Сотрудники Сбербанка попытались оказать первую помощь и вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось, передает "Уралинформбюро".
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