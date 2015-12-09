В Екатеринбурге неуправляемый внедорожник "втянул" в ДТП два автобуса21 декабря в 11:52
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У машины заклинило руль.
Утром 21 декабря 2016 года в Екатеринбурге на улице Луганской столкнулись два автобуса и внедорожник.
Как рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", внедорожник двигался в сторону Кольцово. По словам водителя, у машины внезапно заклинило руль - вероятно, произошла поломка гидроусилителя. Авто занесло и отбросило на ехавший следом ЛиАЗ. Тот отлетел на автобус Higer.
Пассажиров в автобусах не было. Никто не пострадал.
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