У машины заклинило руль.

Утром 21 декабря 2016 года в Екатеринбурге на улице Луганской столкнулись два автобуса и внедорожник.

Как рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", внедорожник двигался в сторону Кольцово. По словам водителя, у машины внезапно заклинило руль - вероятно, произошла поломка гидроусилителя. Авто занесло и отбросило на ехавший следом ЛиАЗ. Тот отлетел на автобус Higer.

Пассажиров в автобусах не было. Никто не пострадал.