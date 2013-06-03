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Число жертв "Боярышника" достигло 60 человек21 декабря в 12:47

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Несколько десятков в больницах.

Число смертельно отравившихся "Боярышником" в Иркутске достигло 60 человек. 21 декабря 2016 года стало известно о гибели еще двоих человек, сообщает Life.ru со ссылкой на источник в оперативных службах.

Массовое отравление концентратом для ванн на основе метилового спирта произошло в минувшие выходные. Несколько десятков человек остаются в больницах, передает "Уралинформбюро".

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Задержаны 11 человек.

В настоящее время на территории Иркутской области введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.

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