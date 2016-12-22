Спасатели вовремя подоспели.

В Копейске пожарные спасли 4-летнего ребенка, который оказался один в горящей квартире на улице Федячкина.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области, о пожаре в двухэтажном доме сообщили жильцы. С их слов, в горящей квартире мог находиться маленький мальчик, который часто оставался один.

Когда спасатели проникли в жилище, в одной из комнат полыхала мебель. В соседней они нашли ребенка, который был без сознания. Мальчика госпитализировали в реанимацию. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он переведен в общую палату.

По словам матери, сын нередко баловался со спичками.