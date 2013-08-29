В Перми Skoda сбила 17-летнюю девушку21 декабря в 14:10
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На переходе.
Утром 21 декабря 2016 года в Перми на перекрестке улиц Локомотивная и Энгельса сбили пешехода.
По предварительной информации, 17-летняя девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Водитель Skoda, спешивший проскочить перекресток на желтый, на всем ходу сбил пермячку.
С многочисленными травмами пострадавшую госпитализировали.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили "Уралинформбюро" в горГИБДД.
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