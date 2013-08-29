×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Перми Skoda сбила 17-летнюю девушку21 декабря в 14:10

  • Текст

На переходе.

Утром 21 декабря 2016 года в Перми на перекрестке улиц Локомотивная и Энгельса сбили пешехода.

По предварительной информации, 17-летняя девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Водитель Skoda, спешивший проскочить перекресток на желтый, на всем ходу сбил пермячку.

С многочисленными травмами пострадавшую госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили "Уралинформбюро" в горГИБДД.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серов спокоен. До первой свиньи

Серов спокоен. До первой свиньи

Что скажет прокуратура?

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Екатеринбург не решил задачу Путина.

Прокуратуре невдомек

Прокуратуре невдомек

Что исполнил Куйвашев

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus