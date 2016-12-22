17-летний тюменец погиб под колесами поезда21 декабря в 15:30
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Не успел перебежать пути.
21 декабря 2016 года на железнодорожном перегоне Войновка - Тюмень пассажирский поезд сбил 17-летнего жителя областного центра. Подросток скончался на месте.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, юноша перебегал пути перед идущим составом Нижневартовск - Астрахань.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили работников локомотивной бригады и свидетелей.
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