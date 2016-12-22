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Azur Air забрала в Пхукет не всех екатеринбуржцев с аварийного лайнера21 декабря в 16:08

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9 пассажиров не явились на рейс.

Лайнер авиакомпании Azur Air, Boeing которой выкатился за пределы ВПП в Кольцово, вылетел из Екатеринбурга в Пхукет не со всеми пассажирами. 9 из 335 человек не явились на рейс, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиаперевозчика.

"Официальных обращений об отказе мы от них не получали", - добавили в Azur Air.

Boeing 767 должен был подняться в небо 20 декабря в 21.20. Однако вылет был отложен до часу ночи. Во время разгона члены экипажа услышали справа хлопок, сработал датчик отказа двигателя, после чего они приняли решение об экстренном торможении. В результате борт выкатился на 20 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал.

Из-за инцидента екатеринбургский аэропорт приостановил прием и отправку самолетов с 1.00 до 4.30 – сотрудникам воздушной гавани пришлось отбуксировать лайнер.

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит проверку.

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