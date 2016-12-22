Azur Air забрала в Пхукет не всех екатеринбуржцев с аварийного лайнера21 декабря в 16:08
- Текст
9 пассажиров не явились на рейс.
Лайнер авиакомпании Azur Air, Boeing которой выкатился за пределы ВПП в Кольцово, вылетел из Екатеринбурга в Пхукет не со всеми пассажирами. 9 из 335 человек не явились на рейс, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиаперевозчика.
"Официальных обращений об отказе мы от них не получали", - добавили в Azur Air.
Boeing 767 должен был подняться в небо 20 декабря в 21.20. Однако вылет был отложен до часу ночи. Во время разгона члены экипажа услышали справа хлопок, сработал датчик отказа двигателя, после чего они приняли решение об экстренном торможении. В результате борт выкатился на 20 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал.
Из-за инцидента екатеринбургский аэропорт приостановил прием и отправку самолетов с 1.00 до 4.30 – сотрудникам воздушной гавани пришлось отбуксировать лайнер.
Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит проверку.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:58
В Кургане водитель грузовика пробил газовую трубу
И оставил без "голубого топлива" промышленный сектор.Сегодня в 19:40
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления
В 30-градусный мороз.Сегодня в 19:31
ФСБ устроила допрос вице-премьеру Пермского края
Олегу Демченко.Сегодня в 19:20
Свердловчане забили знакомого поленом
До смерти.Сегодня в 19:05
Екатеринбурженка скончалась в здании "Почты России"
На Бебеля.Сегодня в 18:53
Артемовский ГО возглавил Андрей Самочернов
Вариантов было немного.Сегодня в 18:51
В Екатеринбурге молодую мать поймали на занятии проституцией
Женщине не хватало средств на содержание ребенка.Сегодня в 18:41
Морозы задержали десятки самолетов в Югре и на Ямале
Столбики термометров опустились ниже 40 градусов.Сегодня в 18:38
Старейшее предприятие Югры выгонит на улицу более 700 человек
Они пополнят армию безработных.Сегодня в 18:37
Пьяный челябинец 3 часа держал в заложниках врачей
Требуя госпитализировать сына.Сегодня в 18:36
ЕВРАЗ и работники КГОКа подписали коллективный договор
На 2017 год.Сегодня в 18:31
Кольцово отправит больше 1000 новогодних рейсов
На 20% больше, чем в прошлом году.Сегодня в 18:30
Суд вынес приговор полицейским чинам Зауралья
Андрею Алешкину и Максиму Шевелеву.Сегодня в 18:27
Голодовка в общежитиях Челябинска грозит смертями
Дубровский не реагирует.Сегодня в 18:21
Челябинец выпросил у 12-летней девочки интимные фото
Его задержали.
-
21 декабря в 11:58
Екатеринбуржцы с аварийного лайнера Azur Air вылетели в Пхукет
Задержка превысила 14 часов.21 декабря в 11:32
Следователи прошерстят аварийный Boeing в Кольцово
Чтобы выяснить причину неполадок.27 октября в 19:51
Росавиация взялась за Azur Air
Гендиректора вызвали на ковер.27 октября в 07:56
Azur Air устроила западню в Екатеринбурге
Для пассажиров до Нячанга.15 сентября в 08:36
"Победе" досталось от пассажиров
Во Внуково.19 августа в 13:07
Туристы в Кольцово 7 часов ждали вылета в Тунис
Борт был неисправен.05 июля в 15:53
Azur Air "мариновал" туристов в Кольцово почти 9 часов
Из-за поломки самолета.09 июня в 14:48
Boeing с застрявшими в Тунисе уральцами сошел с ВПП
По прибытии в Кольцово.16 марта в 10:19
В Екатеринбурге таксист открыл стрельбу по пассажирам
Отказавшихся платить.26 февраля в 11:10
Передумавший пассажир на 4 часа задержал вылет Boeing из Кольцово
В Пхукет.
Главные новости
- Сегодня в 18:18По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительство
- Сегодня в 17:53Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины Яновой
- Сегодня в 17:52Серов спокоен. До первой свиньи
- Сегодня в 17:15Зарезавший жену и дочь екатеринбургский чекист должен выйти из СИЗО
- Сегодня в 16:11Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Аналитика
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.
Прокуратуре невдомек
Что исполнил Куйвашев