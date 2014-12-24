Локомотив пришлось заменить.

21 декабря 2016 года пассажирский поезд Приобье - Екатеринбург почти на 2,5 часа застрял на перегоне Мурзинка - Таватуй. Причиной стала неисправность локомотива, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловской железной дороги.

"Во время ожидания тепло в составе не отключалось, так как контактная сеть в порядке", - отметили в пресс-службе. В Екатеринбург состав был отправлен со вспомогательным электровозом, который пригнали со станции Шурала.

Обстоятельства происшествия выясняются, добавили в СвЖД.