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12-летняя тюменка выпала из окна многоэтажки21 декабря в 19:23

  • Текст

Возбуждено уголовное дело.

Днем 21 декабря 2016 года в Тюмени у одного из многоэтажных домов, расположенных на улице 50 лет Октября, было найдено тело 12-летней девочки. Она упала с высоты.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Тюменской области, обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте происшествия работают следователи.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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