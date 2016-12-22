Возбуждено уголовное дело.

Днем 21 декабря 2016 года в Тюмени у одного из многоэтажных домов, расположенных на улице 50 лет Октября, было найдено тело 12-летней девочки. Она упала с высоты.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Тюменской области, обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте происшествия работают следователи.

По данному факту возбуждено уголовное дело.