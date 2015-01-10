Десятки фур "пристыли" к ямальской трассе на несколько сутокСегодня в 09:59
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Приходилось жечь покрышки и покупать воду.
На трассе под Ноябрьском из-за мороза застряли десятки фур. О случившемся в соцсетях рассказали дальнобойщики.
"Мы в 50 километрах от Ноябрьска. Стоим четвертые сутки так как температура на улице опустилась до -64 градусов. Все запасы на исходе, еда, вода, топлива едва хватит до завтрашнего утра. С экранов телевизоров выглядит так: у нас здесь разбиты лагеря, пункты обогрева, бензовозы бесплатно привозят топливо и кормят нас три раза в день. Все это ложь! На самом деле, мы стоим здесь, помогаем друг другу сами кто чем может, жжем колёса, чтобы не замерзнуть, что говорить, если здесь воду нам продают по 20 рублей литр", - написал Анатолий Зоря.
В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО "Уралинформбюро" подтвердили информацию о том, что с 20 декабря на посту "Карамовский" застряли около четырех десятков фур.
"Температура спала, у дальнобойщиков появилось топливо. Сейчас они начали разъезжаться. Если вчера вечером было 37 фур, то к сегодняшнему утру их осталось 30. За медицинской помощью никто из дальнобойщиков не обращался", - прокомментировали в пресс-службе.
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