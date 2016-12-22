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В Ханты-Мансийске туман подстроил два массовых ДТПСегодня в 10:10

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С пострадавшими.

21 декабря 2016 года в Ханты-Мансийске из-за тумана произошли две массовые аварии. Фото и видео с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

Первое ДТП случилось на Восточной объездной дороге. По свидетельству очевидцев, столкнулись шесть автомобилей. "Видимость нулевая, двигаются все на аварийке. Стоит вроде газель, джип, пару легковушек", - пишут очевидцы (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Однако в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре "Уралинформбюро" сообщили о трех машинах. По предварительным данным, 40-летний водитель Nissan Navara врезался в попутную Toyota Camry. От удара первую иномарку отбросило на встречку, где она столкнулась с Hyundai Accent. Пострадали водитель и пассажирка корейского авто.

Вторая авария произошла на перекрестке Шевченко - Строителей. Столкнулись четыре машины, в том числе "Газель" и микроавтобус. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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