В Ханты-Мансийске туман подстроил два массовых ДТПСегодня в 10:10
- Текст
С пострадавшими.
21 декабря 2016 года в Ханты-Мансийске из-за тумана произошли две массовые аварии. Фото и видео с места ДТП в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".
Первое ДТП случилось на Восточной объездной дороге. По свидетельству очевидцев, столкнулись шесть автомобилей. "Видимость нулевая, двигаются все на аварийке. Стоит вроде газель, джип, пару легковушек", - пишут очевидцы (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Однако в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре "Уралинформбюро" сообщили о трех машинах. По предварительным данным, 40-летний водитель Nissan Navara врезался в попутную Toyota Camry. От удара первую иномарку отбросило на встречку, где она столкнулась с Hyundai Accent. Пострадали водитель и пассажирка корейского авто.
Вторая авария произошла на перекрестке Шевченко - Строителей. Столкнулись четыре машины, в том числе "Газель" и микроавтобус. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:58
В Кургане водитель грузовика пробил газовую трубу
И оставил без "голубого топлива" промышленный сектор.Сегодня в 19:40
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления
В 30-градусный мороз.Сегодня в 19:31
ФСБ устроила допрос вице-премьеру Пермского края
Олегу Демченко.Сегодня в 19:20
Свердловчане забили знакомого поленом
До смерти.Сегодня в 19:05
Екатеринбурженка скончалась в здании "Почты России"
На Бебеля.Сегодня в 18:53
Артемовский ГО возглавил Андрей Самочернов
Вариантов было немного.Сегодня в 18:51
В Екатеринбурге молодую мать поймали на занятии проституцией
Женщине не хватало средств на содержание ребенка.Сегодня в 18:41
Морозы задержали десятки самолетов в Югре и на Ямале
Столбики термометров опустились ниже 40 градусов.Сегодня в 18:38
Старейшее предприятие Югры выгонит на улицу более 700 человек
Они пополнят армию безработных.Сегодня в 18:37
Пьяный челябинец 3 часа держал в заложниках врачей
Требуя госпитализировать сына.Сегодня в 18:36
ЕВРАЗ и работники КГОКа подписали коллективный договор
На 2017 год.Сегодня в 18:31
Кольцово отправит больше 1000 новогодних рейсов
На 20% больше, чем в прошлом году.Сегодня в 18:30
Суд вынес приговор полицейским чинам Зауралья
Андрею Алешкину и Максиму Шевелеву.Сегодня в 18:27
Голодовка в общежитиях Челябинска грозит смертями
Дубровский не реагирует.Сегодня в 18:21
Челябинец выпросил у 12-летней девочки интимные фото
Его задержали.
-
13 декабря в 13:27
В Тюменской области "Лада" на летней резине врезалась в грузовик
Двое пострадавших.07 ноября в 11:31
На тюменской трассе столкнулись 7 машин
Когда иномарка пошла на обгон.Сегодня в 14:35
Красноуфимец на "Калине" протаранил машину ДПС
Двое пострадавших.19 декабря в 13:18
Автоледи на Hyundai покалечила троих детей на Тюменском тракте
Младшему из них нет и года.19 декабря в 12:00
На Южном Урале "девятка" протаранила грузовик - двое погибших
Один пострадавший.19 декабря в 11:21
В Екатеринбурге "четверка" врезалась в "Газель" и столб
Двое пострадавших.16 декабря в 13:29
В Тюмени столкнулись два автобуса - пятеро пострадавших
МАЗ впечатался в ЛиАЗ.15 декабря в 11:48
В Югре легковушка "догнала" КамАЗ - погиб человек
Еще двое пострадали.14 декабря в 19:32
В Екатеринбурге маршрутка влетела в троллейбус
Два человека госпитализированы.12 декабря в 14:05
На трассе Курган - Тюмень столкнулись 4 иномарки
Трое пострадавших.
Главные новости
- Сегодня в 18:18По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительство
- Сегодня в 17:53Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины Яновой
- Сегодня в 17:52Серов спокоен. До первой свиньи
- Сегодня в 17:15Зарезавший жену и дочь екатеринбургский чекист должен выйти из СИЗО
- Сегодня в 16:11Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Аналитика
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.
Прокуратуре невдомек
Что исполнил Куйвашев