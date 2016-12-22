На тюменской трассе фура "Магнита" протаранила грузовикСегодня в 12:03
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Виновник ДТП уснул за рулем.
21 декабря 2016 года на 475 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (Уватский район) столкнулись две фуры.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, 49-летний водитель МАН, перевозящий продукцию торговой сети "Магнит", съехал на обочину и врезался в стоявший Iveco. По предварительным данным, виновник аварии уснул за рулем. Мужчина скончался в больнице.
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