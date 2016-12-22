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В лобовом ДТП на свердловской трассе погиб человекСегодня в 13:26

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Еще трое серьезно пострадали.

Вечером 21 декабря 2016 года на 53 километре трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21093 и Ford Mondeo.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 29-летний водитель отечественной легковушки. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и шок первой степени. У его 28-летнего попутчика открытая черепно-мозговая травма и тупая травма живота, он в коме. Еще один пассажир скончался в приемном покое (он получил открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом голени и перелом бедра).

У водителя иномарки - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб голеностопа.

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