При взрыве в московском метро пострадали 6 человекСегодня в 13:45
- Текст
Один из них - в тяжелом состоянии.
При взрыве в московском метро на станции "Коломенская" пострадали 6 человек, пишет РИА Новости. Один из них - в тяжелом состоянии.
ЧП случилось 22 декабря 2016 года в южном переходе со станции. Во время проведения сварочных работ произошла разгерметизация газового баллона, что и стало причиной происшествия, передает "Уралинформбюро".
Поезда двигаются в штатном режиме. Но вход и выход пассажиров на "Коломенской" осуществляется только через северный вестибюль.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:58
В Кургане водитель грузовика пробил газовую трубу
И оставил без "голубого топлива" промышленный сектор.Сегодня в 19:40
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления
В 30-градусный мороз.Сегодня в 19:31
ФСБ устроила допрос вице-премьеру Пермского края
Олегу Демченко.Сегодня в 19:20
Свердловчане забили знакомого поленом
До смерти.Сегодня в 19:05
Екатеринбурженка скончалась в здании "Почты России"
На Бебеля.Сегодня в 18:53
Артемовский ГО возглавил Андрей Самочернов
Вариантов было немного.Сегодня в 18:51
В Екатеринбурге молодую мать поймали на занятии проституцией
Женщине не хватало средств на содержание ребенка.Сегодня в 18:41
Морозы задержали десятки самолетов в Югре и на Ямале
Столбики термометров опустились ниже 40 градусов.Сегодня в 18:38
Старейшее предприятие Югры выгонит на улицу более 700 человек
Они пополнят армию безработных.Сегодня в 18:37
Пьяный челябинец 3 часа держал в заложниках врачей
Требуя госпитализировать сына.Сегодня в 18:36
ЕВРАЗ и работники КГОКа подписали коллективный договор
На 2017 год.Сегодня в 18:31
Кольцово отправит больше 1000 новогодних рейсов
На 20% больше, чем в прошлом году.Сегодня в 18:30
Суд вынес приговор полицейским чинам Зауралья
Андрею Алешкину и Максиму Шевелеву.Сегодня в 18:27
Голодовка в общежитиях Челябинска грозит смертями
Дубровский не реагирует.Сегодня в 18:21
Челябинец выпросил у 12-летней девочки интимные фото
Его задержали.
-
19 декабря в 16:33
При взрыве на метзаводе в Аше пострадали три человека
У одного, помимо ожогов, переломы позвоночника.21 ноября в 18:08
Пострадавшего при взрыве в Ялуторовске ребенка ждет операция
После нее мальчика выпишут.31 октября в 16:48
Пострадавшие в Ялуторовске мать с ребенком идут на поправку
Они уже дышат самостоятельно.31 октября в 13:51
Скончалась пострадавшая при взрыве газа в Ялуторовске
Женщина получила ожог 95% тела.26 октября в 15:37
Разрушенный взрывом газа дом в Ялуторовске снесут
Здание уцелело менее чем на 20%.25 октября в 15:13
Врачи не дают прогнозы по обожженной семье из Ялуторовска
Полторы недели улучшения ждать не стоит.12 сентября в 15:37
В Турции при взрыве пострадали 27 человек
Двое в тяжелом состоянии.27 июля в 20:32
В немецком Цирндорфе прогремел взрыв
Возле управления по делам мигрантов.07 июня в 12:08
При взрыве в Стамбуле пострадали 10 человек
Двое из них погибли.29 марта в 18:56
Из-за взрыва на границе Польши и Германии пострадали 8 человек
На месте ЧП работают пожарные.
Главные новости
- Сегодня в 18:18По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительство
- Сегодня в 17:53Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины Яновой
- Сегодня в 17:52Серов спокоен. До первой свиньи
- Сегодня в 17:15Зарезавший жену и дочь екатеринбургский чекист должен выйти из СИЗО
- Сегодня в 16:11Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Аналитика
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.
Прокуратуре невдомек
Что исполнил Куйвашев