Один из них - в тяжелом состоянии.

При взрыве в московском метро на станции "Коломенская" пострадали 6 человек, пишет РИА Новости. Один из них - в тяжелом состоянии.

ЧП случилось 22 декабря 2016 года в южном переходе со станции. Во время проведения сварочных работ произошла разгерметизация газового баллона, что и стало причиной происшествия, передает "Уралинформбюро".

Поезда двигаются в штатном режиме. Но вход и выход пассажиров на "Коломенской" осуществляется только через северный вестибюль.