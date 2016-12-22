Красноуфимец на "Калине" протаранил машину ДПССегодня в 14:35
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Двое пострадавших.
В Красноуфимске на улице Ачитской произошло ДТП с участием патрульного автомобиля ДПС. 61-летний водитель Lada Kalina, выезжавший с АЗС, не уступил дорогу служебной машине.
Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пострадали пенсионер и пассажир транспортного средства ОВД - 41-летний инспектор. Водителя автомобиля ДПС от травм уберегла подушка безопасности.
Обе машины получили механические повреждения. У автомобиля ГИБДД повреждены крыло, колесо, фара и бампер.
В отношении водителя "Лады" составлены административные протоколы по ч.2 ст.12.13 (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда) и по ст.12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью).
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