На трассе М5 "Урал" иномарка влетела в КамАЗСегодня в 14:53
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Погиб мужчина.
21 декабря 2016 года на 1529 километре федеральной трассы М5 "Урал" в Челябинской области лоб в лоб столкнулись Mitsubishi L200 и КамАЗ.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, на встречную полосу выехал 66-летний водитель иномарки. Он скончался в больнице.
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