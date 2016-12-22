За ними скопилась пробка.

В Екатеринбурге на развязке в районе "Калины" произошла авария с участием "Газели", фуры и автобуса. Снимки с места ДТП выкладывают очевидцы в соцсетях.

По данным свидетелей происшествия, сначала столкнулись фура и "Газель". Их пытался объехать водитель автобуса, но его занесло на машины.

Проезд оказался полностью заблокирован.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, авария в Госавтоинспекции пока не зарегистрирована. Скорее всего, обошлось без пострадавших.