69-летняя жительница Кыштыма скончалась в таксиСегодня в 17:12
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По дороге на праздник.
69-летняя жительница Кыштыма умерла в такси. 21 декабря 2016 года она отправилась в Центр социального обслуживания на новогодний праздник. Когда таксист прибыл на место, он обнаружил, что его пассажирка мертва, передает "Уралинформбюро".
По данным газеты "Кыштымский рабочий", пенсионерка скончалась от сердечного приступа.
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