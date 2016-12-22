На Бебеля.

В Екатеринбурге в здании "Почты России", расположенном в доме №164 по улице Бебеля, скончалась женщина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, на теле горожанки нет следов насильственной смерти.

Возможно, у местной жительницы случился сердечный приступ. Ей стало плохо на улице, и прохожие завели женщину в ближайшее здание.