Екатеринбурженка скончалась в здании "Почты России"Сегодня в 19:05
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На Бебеля.
В Екатеринбурге в здании "Почты России", расположенном в доме №164 по улице Бебеля, скончалась женщина.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, на теле горожанки нет следов насильственной смерти.
Возможно, у местной жительницы случился сердечный приступ. Ей стало плохо на улице, и прохожие завели женщину в ближайшее здание.
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