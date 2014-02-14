В 30-градусный мороз.

Вечером 22 декабря 2016 года у екатеринбуржцев, проживающих в микрорайоне Старая Сортировка, пропало отопление и горячая вода. Проблемы есть в домах по улицам Сортировочная и Техническая, сообщили "Уралинформбюро" местные жители.

В квартирах быстро холодает. Горожане беспокоятся, что замерзнут, если аварию не успеют устранить к ночи.

Стоит добавить, что сейчас в столице Урала -31 градус. Ожидается, что ночью будет чуть теплее - до -29 градусов.