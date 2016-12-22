И оставил без "голубого топлива" промышленный сектор.

22 декабря 2016 года в Кургане на улице Дзержинского водитель грузовика протаранил надземный газопровод высокого давления. В результате без "голубого топлива" осталась большая часть промышленного сектора на улице Омской.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Курган", сейчас специалисты компании ведут аварийно-восстановительные работы.