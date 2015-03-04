Под Нижним Тагилом охотник подстрелил женщину на снегоходеСегодня в 09:05
- Текст
Она может остаться инвалидом.
Под Нижним Тагилом охотник вместо лося подстрелил женщину на снегоходе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Происшествие случилось 28 ноября 2016 года. Пятеро охотников рассредоточились по лесу в ожидании зверя. К одному из них подъехали мужчина и женщина на снегоходе - охотник отвел ружье, ветка зацепилась за курок, и оно выстрелило. 39-летняя женщина получила сквозное ранение плеча, открытый перелом плечевой кости, а также переломы двух ребер.
По данным нижнетагильских СМИ, пострадавшая считает, что выстрел мог быть неслучайным. По ее словам, охотник был очень недоволен приездом незнакомцев и вел себя крайне агрессивно. Женщина беспокоится, что может остаться инвалидом.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 09:28
В деле "Гринфлайта" появился первый обвиняемый
Он под подпиской о невыезде.Сегодня в 09:05
Под Нижним Тагилом охотник подстрелил женщину на снегоходе
Она может остаться инвалидом.Сегодня в 09:00
Следователи заставили Новикова поменять планы
Не до пресс-конференций.Сегодня в 08:43
Чиновники решили не тянуть с удвоенным тарифом "Платона"
Нужны деньги в казну.Сегодня в 08:21
Челябинец нашел 6 кило наркотиков на прогулке с собакой
Находка тянет на 4 миллиона.Сегодня в 08:08
Новиков поделился "впечатлениями" от допроса в ГСУ
И ждет меры пресечения.Сегодня в 08:00
ГК "Титан" обязали предоставить общественности документы по проекту кремниевого завода
В Свердловской области.22 декабря в 23:15
Тюмень лишилась этапа Кубка мира по биатлону
От проведения отказался СБР.22 декабря в 19:58
В Кургане водитель грузовика пробил газовую трубу
И оставил без "голубого топлива" промышленный сектор.22 декабря в 19:40
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления
В 30-градусный мороз.22 декабря в 19:31
ФСБ устроила допрос вице-премьеру Пермского края
Олегу Демченко.22 декабря в 19:20
Свердловчане забили знакомого поленом
До смерти.22 декабря в 19:05
Екатеринбурженка скончалась в здании "Почты России"
На Бебеля.22 декабря в 18:53
Артемовский ГО возглавил Андрей Самочернов
Вариантов было немного.22 декабря в 18:51
В Екатеринбурге молодую мать поймали на занятии проституцией
Женщине не хватало средств на содержание ребенка.
-
04 марта 2015 в 10:31
В Прикамье охотник выпал из саней и разбился насмерть
Проводится проверка.
Главные новости
- Сегодня в 09:28В деле "Гринфлайта" появился первый обвиняемый
- Сегодня в 09:00Следователи заставили Новикова поменять планы
- 22 декабря в 23:15Тюмень лишилась этапа Кубка мира по биатлону
- 22 декабря в 18:18По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительство
- 22 декабря в 17:53Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины Яновой
Аналитика
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.
Прокуратуре невдомек
Что исполнил Куйвашев