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Под Нижним Тагилом охотник подстрелил женщину на снегоходеСегодня в 09:05

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Она может остаться инвалидом.

Под Нижним Тагилом охотник вместо лося подстрелил женщину на снегоходе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Происшествие случилось 28 ноября 2016 года. Пятеро охотников рассредоточились по лесу в ожидании зверя. К одному из них подъехали мужчина и женщина на снегоходе - охотник отвел ружье, ветка зацепилась за курок, и оно выстрелило. 39-летняя женщина получила сквозное ранение плеча, открытый перелом плечевой кости, а также переломы двух ребер.

По данным нижнетагильских СМИ, пострадавшая считает, что выстрел мог быть неслучайным. По ее словам, охотник был очень недоволен приездом незнакомцев и вел себя крайне агрессивно. Женщина беспокоится, что может остаться инвалидом.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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