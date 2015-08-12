Посреди дороги.

В центре Перми мужчина затеял драку с двумя автоинспекторами. Очевидцы выложили видеозапись потасовки в соцсети, передает "Уралинформбюро".

Из ролика можно предположить, что буян - водитель легковушки, которая врезалась в столб у дороги. Если верить комментариям пользователей, он был пьян. В этом случае к наказанию за нетрезвое вождение добавится статья за нападение на стража порядка.