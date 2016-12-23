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Прикамец погиб в ДТП с фуройСегодня в 10:44

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Еще один мужчина госпитализирован.

22 декабря 2016 года около 22.10 в Прикамье на 240 километре дороги Кукуштан – Чайковский произошло смертельное ДТП.

Водитель KIA Rio не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом Scania. Пассажир легковушки погиб. Водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД РФ, по данному факту проводится проверка.

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